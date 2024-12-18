Сезон гриппа в Украине: в трех регионах зафиксировали превышение эпидпорога

В трех областях Украины зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, а в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях зарегистрировано превышение эпидемического порога низкого уровня. В остальных регионах страны ситуация стабильная.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (Минздрав).

По данным Минздрава, с 9 по 15 декабря 2024 года в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 124 265 человек, из которых 73 733 - дети. В больницах оказалось 3 049 пациентов из-за осложнений, среди них 1790 - дети. COVID-19 диагностировали у 569 человек, из которых 209 нуждались в госпитализации. Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь.

Превышение эпидемического порога низкого уровня зафиксировано в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. В других регионах Украины эпидемическая активность остается на предэпидемическом уровне. Центр общественного здоровья также сообщает о циркуляции вирусов гриппа в трех регионах.

С 30 сентября по 15 декабря ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 1 307 226 человек, что на 18,9% меньше, чем в прошлом году. Выявлено 14 169 случаев COVID-19, зафиксировано 58 летальных случаев.

Как уберечься от болезни

Прививки против COVID-19 в Украине остаются бесплатными. Для вакцинации используются омикрон-специфические вакцины Comirnaty от Pfizer, которые доступны как для взрослых, так и для детей. Сделать прививку можно у семейного врача.

Против гриппа рекомендуется ежегодная вакцинация, особенно для людей из группы риска: медиков, правоохранителей, учителей, беременных, лиц с хроническими заболеваниями, детей до 5 лет и людей старше 60 лет. По состоянию на 15 декабря, прививки против гриппа сделали 98 987 украинцев.

Минздрав напоминает, что соблюдение дистанции, использование медицинских масок и введение локальных карантинов остаются эффективными мерами против распространения вирусов. Такие меры применяют в регионах или учреждениях с превышением эпидемического порога.