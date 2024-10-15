Сезон дощів: як правильно вибрати двірники для авто

Від того, наскільки вдало підібрані склоочисники, залежить, наскільки безпечними будуть ваші поїздки під час осінньої негоди. Попри зовнішній примітивізм двірника, при виборі треба дотримуватись кількох критеріїв, і помилитися тут доволі просто.

Щітка склоочисника може бути неякісною, може бути не того розміру і нарешті може бути не з тим кріпленням. І кожна згадана невідповідність може стати причиною того, що в найбільш незручний момент водій залишиться без огляду дороги попереду себе. Тому так важливо зробити безпомилковий вибір.

Розміри склоочисника

Значення має довжина щітки, причому – кожної з передніх окремо. Розмір щітки впливає не тільки на площу очищеного сектора, а й на швидкість, з якою склоочисник ходитиме по склу. В деяких випадках є технічна змога встановити дещо більшу щітку, і часто водії саме так хочуть вчинити. Проте, цього робити не варто. Справа у тому, що більший двірник створює більший опір для електроприводу склоочисника, особливо під час густого снігопаду або коли скло напівсухе. Через надмірне навантаження електропривод може вийти з ладу. Хіба що завелику щітку можна використати тимчасово, протягом одного дощу, коли іншого виходу немає.

Фіксація щітки

Кріплення двірника до повідця відрізняються у різних марок і моделей, і вплинути на нього власник не може. На щастя, для зручності споживачів виробники неоригінальних двірників вкладають у кожну коробку комплект перехідників-адаптерів. Завдяки цьому один той самий двірник можна встановити на різні моделі автомобілів. Дуже важливо підібрати правильне кріплення, бо без жорсткої фіксації двірник не буде правильно очищувати скло. Ще гірше, якщо щітка геть відпаде, залишивши водія без видимості дороги, а скло – з подряпинами від повідця.

Конструкція двірника

Сьогодні випускаються склоочисники трьох типів, і з підбором цього параметру є деякі неоднозначності – заміна, по-перше, не завжди можлива, а іноді, навпаки, дуже бажана.

Каркасний тип. Найвідомішим типом двірника дотепер залишається каркасний. Він складається з кількох шарнірно з’єднаних дуг, які допомагають гумовим віям двірника щільно прилягати до гнутого скла. Цей тип має декілька недоліків: шарніри обмерзають у снігопад та порушують прилягання до скла, а ще вони зношуються, розбовтуються і порушують нормальне очищення. Майте на увазі, що краще протистоять обмерзанню взимку двірники з пластиковими шарнірами. Одна з переваг каркасних систем у тому, що такі щітки годяться до скла будь-якої кривизни.

Безкаркасні щітки. Така конструкція набуває все більшого поширення, в першу чергу через простоту. В її основі пласка сталева пластина із пружинними властивостями, яка, власне, і розподіляє тиск повідця рівномірно по всій гумці-вії. Такі щітки краще працюють узимку, хоча насправді обледеніння впливає і на них. Інший плюс безкаркасних склоочисників – менша схильність до скрипу, оскільки через меншу кількість деталей у конструкції в них не так багато елементів, які можуть вібрувати. Принципова вада – безкаркасні щітки погано працюють на дуже опуклому склі, бо не можуть повторювати форму поверхні із великим радіусом кривизни.

Гібридні двірники. Найсвіжіша за часом схема, це поєднання каркасної конструкції та пластику. В заводській комплектації зустрічаються нечасто, в першу чергу на задньому склі. Принципових переваг не мають, але схоже на те, що вони мають невелику у порівнянні з металевими каркасними системами собівартість. З мінусів "гібридів" – по дуже гнутому склу вони як правило не працюють.

Коротко

Не заощаджуйте на двірниках. Найкращий оригінальний комплект буде коштувати дешевше, ніж, наприклад, фарбування бампера, подряпаного внаслідок поганого огляду через не повністю очищене скло. Але справа навіть не в якості і не в ціні дорогих щіток, а в тому, що їх бажано замінювати новими при найперших ознаках зносу.