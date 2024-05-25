Сезон черешні. Коли чекати перші ягоди на прилавках і що буде з цінами

Зазвичай соковиті ягоди черешні з'являються у продажу в українських магазинах і на ринках наприкінці травня. Проте цьогоріч погодні умови сприяють ранньому старту сезону.

Докладніше про те, який очікується врожай черешні, де вирощують ягоду та що буде з цінами – в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Ранній сезон. Звідки везуть черешню

Завдяки теплій погоді цього року черешні дозріли на три тижні раніше звичних термінів. Перші партії з'явилися на ринках у середині травня, хоча традиційним стартом черешневого сезону завжди був кінець травня – початок червня.

Як розповіла РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, основними регіонами України, де вирощують черешню, є Закарпаття, Буковина, а також південні області України, включаючи Херсонщину та Одещину.

Перші партії черешні переважно походять з Закарпатської області.

Фото: в Україні ранній сезон черешні (freepik.com)

До повномасштабної війни на ринках та в магазинах продавали багато черешні з південного сходу України. Один з найпопулярніших сортів ягоди вирощувався у Запорізькій області – поряд із Мелітополем, що наразі знаходиться в окупації.

До речі, бренд "Мелітопольська черешня" з 2020 року має офіційний статус. Це перша українська ягода, яка отримала реєстрацію географічної назви з історичним походженням, та має право на визнання в ЄС.

Прогноз врожаю та вартості черешні

За словами Тетяни Попович, на початку сезону вартість черешні на оптовому ринку "Шувар" варіювалася від 75 до 120 грн за кг, що на 16% дешевше ніж торік.

Прогнозується, що ціна буде коливатися залежно від якості та кількості врожаю, а також від погодних умов і логістичних факторів.

Зі свого боку аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів виданню, що через заморозки на початку травня, черешні може бути трохи менше, ніж минулого року. Проте суттєво це не повинно впливати на ціну, адже ще буде імпортна.

Які ціни на черешню зараз по Україні

На полицях українських супермаркетів вже можна знайти як українську, так і імпортну ягоду, проте ціни доволі високі.

черешня в "Сільпо" коштує 189 грн за кілограм; відбірна ягода з Закарпаття – 329 грн/кг ;

за кілограм; відбірна ягода з Закарпаття – ; акційна ціна на українську черешню у мережі супермаркетів VARUS становить 139,9 грн/кг;

вартість черешні в "Ашані" – 119,9 грн за кілограм.

Скриншот varus.ua

Черешня на районних ринках Києва продається за ціною від 130 грн за дрібну ягоду з Закарпаття. На крупні плоди ціни стартують від 200 грн. При цьому на центральному Бесарабському ринку за українську відбірну черешню просять 500 грн, а за імпортну з Греції – 1200 грн/кг.

На ринку Рівного можна купити черешні з Закарпаття та Рівненщини. Ціна за кілограм плодів – від 100 до 300 грн.

На Житньому ринку Житомира вартість черешні становить 200-250 грн/кг.

На Закарпатті, де активно вирощують ягоду, ціни ще нижчі. У Мукачево дрібну черешню продають по 50 грн/кг, крупну – по 80-100 грн/кг.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані мереж українських супермаркетів, публікації "Суспільне", "Карпатський об'єктив", "Журнал Житомира", "РІА Південь", коментарі керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович та. аналітика УКАБ Максима Гопки.