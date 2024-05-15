Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям

Сейм Польщі в середу, 15 травня, схвалив поправки до закону про допомогу українським біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Як повідомляється, за поправки до закону проголосував 381 депутат, 19 були проти, а 20 утрималися.

Поправка до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" передбачає, серед іншого, продовження до 30 вересня 2025 року терміну легальності перебування для українців, які отримали номер PESEL UKR, а також прив'язку з наступного року виплат "800 плюс" (800 злотих на місяць на одну дитину) до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей.

Постанова також розширює доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування (ZUS), та можливість проживання в колективних засобах розміщення.

Також поправка визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних курсах польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які почали відвідувати заняття у 2022-2023 та 2023-2024 роках.

Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера PESEL. Єдиним способом підтвердження особи буде пред'явлення дійсного проїзного документа.

До того ж з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, який діє за дорученням воєводи.

Правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення також будуть змінені таким чином, щоб збір належних субсидій був більш ефективним, ніж зараз.

Окрім того, закон передбачає припинення пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених власниками приватних приміщень.

З 1 липня також скасовується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих (понад 3 тисячі гривень).

Як зазначається, закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер він буде переданий на розгляд Сенату.