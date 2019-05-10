Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

Сейм Латвии на годовщину депортации крымских татар в 1944 принял заявление, в котором признал ее геноцидом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В заявлении латвийского Сейма говорится о том, что советская власть осуществляла геноцид против многих народов и этнических групп, в частности, против крымских татар, чтобы "выжить их с родины". Кроме того, парламент напомнил, что пять лет назад Россия аннексировала Крым.

"Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещен допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родную речь, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже во второй раз за 75 лет насильственно угнетаются и преследуются. История может повториться", - отметил глава комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

Отметим, День памяти жертв депортации крымских татар 1944 года отмечается 18 мая. По официальным данным советских властей, тогда были депортированы более 183 тыс. крымских татар, по татарским источникам - более 228 тыс., из которых в течение первого полтора года умерли около 110 тыс. человек.