Сейм Латвии объявил 9 мая днем памяти погибших украинцев

Сейм Латвии в финальном чтении поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года днем ​​памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ - гражданских жителей и защитников Украины. Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.

Отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая выглядит как попытка скрыто запретить празднование 9 мая и "использовать трагедию в Украине для внутренних политических целей".

Одобренный проект предусматривает, что в день памяти государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здании Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники - разрешение на них не будут давать.