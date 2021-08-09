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Сейчас все иначе. Минветеранов оценило состояние "военного туризма" в Украине

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 14:39
Сейчас все иначе. Минветеранов оценило состояние "военного туризма" в Украине Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что "военный туризм" в Украине на сегодня отличается от того, каким он был в 2014 году. Но проблема в его урегулировании остается до сих пор.

Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина.

На вопрос удалось ли преодолеть проблему "военного туризма" она ответила, что "видела это все собственными глазами, и как любого военного ее это раздражало".

По ее словам, реестр ветеранов сможет этот вопрос урегулировать, но необходимо учитывать несколько факторов.

"Надо понимать: удостоверение УБД каждое министерство выдает своим подчиненным: Минобороны - военным, МВД -полиции, нацгвардейцам, пограничникам, СБУ - спецслужбам, а мы как Минветеранов - только добровольцам. Поэтому это вопрос еще и к самим ведомствам", - отметила Лапутина.

Министр рассказала, что сейчас "военный туризм" отличается от того, каким его можно было видеть еще 7 лет назад.

"Сейчас уже иначе. Во-первых, уже есть ставшая ротационная основа. Во-вторых, нет и столь активных боевых действий. Если мы говорим о 2014-м - тогда еще о статусах никто не думал. И "военного туризма" тогда не было - "туристы" просто боялись, прямо говоря. Это явление появилось где-то в конце 2014 года, причем во всех структурах. А сейчас же в ведомствах другие процедуры - ты в любом случае должен пробыть там определенный промежуток времени, чтобы получить статус", - объяснила Лапутина.

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