Зараз все інакше. Мінветеранів оцінило стан "військового туризму" в Україні

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що "військовий туризм" в Україні на сьогодні відрізняється від того, яким він був у 2014 році. Та проблема у його врегулюванні залишається й досі.

На питання чи вдалося подолати проблему "військового туризму" вона відповіла, що "бачила це все на власні очі, і як будь-якого військового її це дратувало".

За її словами, реєстр ветеранів зможе це питання урегулювати, але необхідно враховувати декілька чинників.

"Треба розуміти: посвідчення УБД кожне міністерство видає своїм підлеглим: Міноборони - військовим, МВС - поліції, нацгвардійцям, прикордонникам, СБУ - спецслужбістам, а ми як Мінветеранів - лише добровольцям. Тому це питання ще й до самих відомств", - зазначила Лапутіна.

Міністр розповіла, що зараз "військовий туризм" відрізняється від того, яким його можна було бачити ще 7 років тому.

"Зараз вже інакше. По-перше, вже є стала ротаційна основа. По-друге, немає і настільки активних бойових дій. Якщо ми говоримо про 2014-й - тоді ще про статуси ніхто не думав. І "військового туризму" тоді не було - "туристи" просто боялися, прямо кажучи. Це явище з'явилось десь наприкінці 2014 року, причому у всіх структурах. А зараз же у відомствах інші процедури - ти в будь-якому разі маєш пробути там певний проміжок часу, щоб отримати статус", - пояснила Лапутіна.