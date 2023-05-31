"Севілья" – "Рома": де дивитися і прогноз на фінал Ліги Європи

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Севілья" – "Рома" відбудеться 31 травня в Будапешті. Поєдинок прийме "Пушкаш Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Севілья" – "Рома"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Віталій Кравченко та Вадим Шевякін.

Прогноз букмекерів на матч "Севілья" – "Рома"

Фахівці австрійської контори Bwin не змогли визначити однозначного фаворита протистояння. Коефіцієнти на кожен із трьох можливих підсумків основного часу приблизно рівні. Трохи кращими виглядають шанси "Роми", оскільки кеф на перемогу римлян склав 2,75. Імовірний успіх нервіонців оцінили балом 2,90. Натомість вірогідність нічиєї оцінили коефіцієнтом 2,85.

Схожої думки дотримуються і британці з William Hill. Кеф на перемогу "вовків" тут ідентичний – 2,75. Тим часом імовірність нічиєї та перемоги "Севільї" оцінили однаковим балом 2,90. Ставка на перемогу будь-якої з команд у післяматчевій серії пенальті збільшить виграш у 8,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Севілья" – "Рома"

"Севілья": Буну – Навас, Баде, Гудель, Теллес – Фернандо, Ракітіч – Окампос, Торрес, Хіль – Ен-Несірі

"Рома": Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове, Матіч, Пеллегріні, Спінаццола – Белотті, Абрахам

Нервіонці свій єврокубковий шлях у сезоні 2022/23 розпочали з групи Ліги чемпіонів. У квартеті з "Манчестер Сіті", дортмундською "Боруссією" і "Копенгагеном" іспанський колектив фінішував третім. Натомість у плей-офф Ліги Європи севільці здолали ПСВ, "Фенербахче", "Манчестер Юнайтед" і "Ювентус".

Тим часом "Рома" завершила груповий етап другого за рангом єврокубка на другій сходинці. У матчах же на виліт "вовки" почергово вибили "Ред Булл" із Зальцбурга, "Реал Сосьєдад", "Фейєнорд" і леверкузенський "Байєр".