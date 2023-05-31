"Севилья" – "Рома": где смотреть и прогноз на финал Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Севилья" – "Рома" состоится 31 мая в Будапеште. Поединок примет "Пушкаш Арена". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Севилья" – "Рома"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч Виталий Кравченко и Вадим Шевякин.

Прогноз букмекеров на матч "Севилья" – "Рома"

Специалисты австрийской конторы Bwin затруднились определить однозначного фаворита противостояния. Коэффициенты на каждый из трех возможных итогов основного времени примерно равны. Чуть лучше выглядят шансы "Ромы", поскольку кэф на победу римлян составил 2,75. Вероятный успех нервионцев оценили баллом в 2,90. В свою очередь вероятность ничьей оценили коэффициентом 2,85.

Похожего мнения придерживаются и британцы из William Hill. Кэф на победу "волков" здесь идентичен – 2,75. Тем временем вероятность ничьей и победы "Севильи" оценили одинаковым баллом 2,90. Ставка на победу любой из команд в послематчевой серии пенальти увеличит выигрыш в 8,5 раза.

Ориентировочные составы на матч "Севилья" – "Рома"

"Севилья": Буну – Навас, Баде, Гудель, Теллес – Фернандо, Ракитич – Окампос, Торрес, Хиль – Эн-Несири

"Рома": Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола – Белотти, Абрахам

Нервионцы свой еврокубковый путь в сезоне 2022/23 начали с группы Лиги чемпионов. В квартете с "Манчестер Сити", дортмундской "Боруссией" и "Копенгагеном" испанский коллектив финишировал третьим. В плей-офф Лиги Европы севильцы одолели ПСВ, "Фенербахче", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Тем временем "Рома" завершила групповой этап второго по рангу еврокубка на второй строчке. В матчах же на вылет "волки" поочередно выбили "Ред Булл" из Зальцбурга, "Реал Сосьедад", "Фейеноорд" и леверкузенский "Байер".