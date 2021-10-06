В Северодонецке весной начнется строительство больницы третьего уровня

По словам главы обладминистрации Сергея Гайдая, рассматривались различные варианты финансирования проекта.

"Нам предлагали кредитные средства, однако проект оказался дорогостоящим. Поэтому было решено возводить в Северодонецке больницу за государственные средства", - рассказал он.

Открытие областной больницы на подконтрольной территории Луганщины стало частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Через несколько дней будет объявлен победитель конкурса на разработку проекта, после чего зимой планируют начать тендер на исполнителя самого строительства.

По словам Гайдая, строительство областной клинической больницы в Северодонецке начнется весной следующего года.