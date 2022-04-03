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В Северодонецке армия РФ трижды за неделю обстреляла один и тот же дом

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Северодонецк, Воскресенье 03 апреля 2022 07:37
В Северодонецке армия РФ трижды за неделю обстреляла один и тот же дом Въезд в Северодонецк (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска за последнюю неделю трижды бил по одному и тому же кварталу в Северодонецке, и попадали в один дом. Каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажных домов и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух.

Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная. ВСУ за сутки на рубежах в Луганской области отразили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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