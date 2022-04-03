В Северодонецке армия РФ трижды за неделю обстреляла один и тот же дом

Российские войска за последнюю неделю трижды бил по одному и тому же кварталу в Северодонецке, и попадали в один дом. Каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажных домов и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух.

Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная. ВСУ за сутки на рубежах в Луганской области отразили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.