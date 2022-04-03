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У Сєвєродонецьку армія РФ тричі за тиждень обстріляла один і той же будинок

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Сєвєродонецьк, Неділя 03 квітня 2022 07:37
У Сєвєродонецьку армія РФ тричі за тиждень обстріляла один і той же будинок В'їзд до Сєвєродонецька (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Російські війська за останній тиждень тричі бив по одному і тому ж кварталу в Сєвєродонецьку, і потрапляли в один будинок. Щоразу бійці ДСНС гасили полум'я і рятували тих, хто там ще залишався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.

За минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення отримали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. Так, в Сєвєродонецьку сталося загоряння шести багатоповерхових будинків і магазину, в Рубіжному-п'яти об'єктів житлового фонду, в Лисичанську-двох.

Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна. ЗСУ за добу на рубежах в Луганській області відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої і сім одиниць автомобільної техніки противника.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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