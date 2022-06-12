UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает оккупантов, - Гайдай

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации (facebook.com/Сергей Гайдай)
Автор: Наталья Скороход

Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает наступление оккупантов.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ситуация в Луганской области сейчас очень тяжелая. Враг оккупироваль большую часть области. При этом Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает противника.

"Оккупанти уничтожают дом за домом, российские войска обстреливают (область, - ред.) из всего, что у них есть. Очень тяжелая сиьуация в Тошковке, обстрелы не прекращаются...", - отмечает Гайдай.

По его словам, сейчас невозможно физически подсчитать количество обстрелов. В Луганской области нет воды, газа, электрожнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛуганскДонбасс