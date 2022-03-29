В Луганской области полностью обесточен 21 населенный пункт, еще 13 - частично
В Луганской области в результате интенсивных боевых действий полностью обесточен 21 населенный пункт, еще 13 - частично. Без электроэнергии остались почти 95 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"По состоянию на утро 29 марта без электроэнергии находятся 94 907 абонентов Луганской области. Отключены 574 трансформаторные подстанции. Без света находятся 13 населенных пунктов частично и 21 - полностью", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за обстрелов в городе Лисичанск обесточены 44 трансформаторные подстанции, повреждены провода и опоры. По состоянию на утро 29 марта электроэнергия отсутствует у 7 тысяч потребителей.
Ранее мы сообщали, что вчера оккупанты снова обстреляли Луганскую область, разрушено 20 домов.
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