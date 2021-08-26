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"Северный поток-2" угрожает Украине и Европе, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реакция России на решение суда Германии по "Северному потоку-2" означает использование этого проекта как геополитического оружия. Он заявил, что газопровод угрожает всей Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

Шмыгаль поддержал решение суда Германии по газопроводу.

"Наша позиция остается неизменной: "Северный поток-2" - политический проект России, который угрожает и Украине, и Европе", - заявил Шмыгаль.

Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока - 2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.

Напомним, Оператор ГТС отреагировал на решение суда Германии.

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Северный поток-2Денис Шмыгаль