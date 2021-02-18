"Северный поток-2" позволит режиму Путина давить на Европу, - конгрессмены США

Конгрессмены хотят узнать, какой сейчас статус проекта после возобновления строительства газопровода.

"Обращаемся с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против Nord Stream 2, предусмотренные Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении относительно энергетической безопасности Европы (PEESCA)", - говорится в письме.

Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.

"В случае завершения Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе. Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к российской агрессии", - сказано в письме.