"Северный поток-2": датская компания отказалась от участия на фоне санкций США

Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com)

Датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Компания опасается санкций США.

Об этом сообщает Politiken.

Компания выходит из строительства трубопровода на этапе его завершения. В самой Ramboll информацию касательно ситуации отказались комментировать.

В начале января сообщалось, что норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.

Известно, что США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

Напомним, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".