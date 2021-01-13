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"Северный поток-2": датская компания отказалась от участия на фоне санкций США

Дания, Среда 13 января 2021 16:17
"Северный поток-2": датская компания отказалась от участия на фоне санкций США
Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Компания опасается санкций США.

Об этом сообщает Politiken.

Компания выходит из строительства трубопровода на этапе его завершения. В самой Ramboll информацию касательно ситуации отказались комментировать.

В начале января сообщалось, что норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.

Известно, что США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

Напомним, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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