"Северный поток-2": 18 европейских компаний вышли из проекта или сделают это

"Это показывает, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом. Мы продолжаем отслеживать компании, замешанные в потенциально санкционных действиях", - отметил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Издание пишет, что США пригрозили санкциями против других компаний, но пока они действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".

В основном из проекта вышли страховые компании, которые зарегистрированы в Британии. Кроме того, прекратили участие поставщик промышленных услуг Bilfinger из Мангейма и мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited. Швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group тоже вышли из проекта.