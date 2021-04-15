Северный апелляционный хозсуд подтвердил законность аукциона по продаже "Фалби" инвестфондам

"СЕТАМ победил "дракона", который хотел отменить аукцион на 115 млн грн. Подчеркиваю, СЕТАМ проводит аукционы исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе Порядком реализации арестованного имущества. Поэтому попытки должников повлиять на результат торгов остаются безрезультатными", - написал Мамро.

В свою очередь, собственник инвестфонда U-Base Денис Шкиптан назвал решение апелляционного суда признаком того, что судебная система Украины все же способна разрешать спорные ситуации законно и защищать интересы государства и инвесторов.

"По ходу судебного процесса в первой инстанции чувствовалось, что суд просто хотел слышать только истца (бывшего собственника и должника). Относительно мотивов такого субъективного поведения есть определенные подозрения, но это задание уже для антикоррупционных и контролирующих органов", - добавил Шкиптан.

Он также сообщил, что победитель аукциона ООО "ДК БЦ2" подал жалобу на судью Пасько в Высший совет правосудия и рассчитывает на справедливое решение, поскольку "правосудие таких судей - проблема для популяризации привлечения инвестиций в Украину".