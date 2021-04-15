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Северный апелляционный хозсуд подтвердил законность аукциона по продаже "Фалби" инвестфондам

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 13:11
Северный апелляционный хозсуд подтвердил законность аукциона по продаже "Фалби" инвестфондам Фото: Северный апелляционный хозяйственный суд признал законным аукциона по "Фалби" (swag.court.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Северный апелляционный хозяйственный суд признал законным аукцион по продаже комплекса "Фалби" и отменил незаконное решение Хозяйственного суда Киева.

Об этом сообщил гендиректор "СЕТАМ" Александр Мамро в Facebook.

"СЕТАМ победил "дракона", который хотел отменить аукцион на 115 млн грн. Подчеркиваю, СЕТАМ проводит аукционы исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе Порядком реализации арестованного имущества. Поэтому попытки должников повлиять на результат торгов остаются безрезультатными", - написал Мамро.

В свою очередь, собственник инвестфонда U-Base Денис Шкиптан назвал решение апелляционного суда признаком того, что судебная система Украины все же способна разрешать спорные ситуации законно и защищать интересы государства и инвесторов.

"По ходу судебного процесса в первой инстанции чувствовалось, что суд просто хотел слышать только истца (бывшего собственника и должника). Относительно мотивов такого субъективного поведения есть определенные подозрения, но это задание уже для антикоррупционных и контролирующих органов", - добавил Шкиптан.

Он также сообщил, что победитель аукциона ООО "ДК БЦ2" подал жалобу на судью Пасько в Высший совет правосудия и рассчитывает на справедливое решение, поскольку "правосудие таких судей - проблема для популяризации привлечения инвестиций в Украину".

Напомним, аукцион состоялся 4 июня 2020 года на государственной площадке электронных торгов "СЕТАМ". Комплекс "Фалби" был выставлен на продажу как предмет ипотеки в рамках выполнения судебного решения.

Взыскателем являлся JSC Ukreximbank, должником - предприятие с иностранными инвестициями ООО "ФАЛБИ". Компания задолжала банку порядка 1 млрд грн и прекратила выплаты по кредиту с апреля 2014 года.

Победителем публичного аукциона стало ООО "ДК БЦ2", основанное инвесткомпаниями Dragon Capital и U-Base. Сумма сделки составила 115,45 млн грн. Однако 11 февраля 2021 года судья Хозсуда Киева Николай Пасько своим решением отменил результаты торгов.

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