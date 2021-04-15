Північний апеляційний госпсуд підтвердив законність аукціону з продажу "Фалбі" інвестфондам

Про це повідомив гендиректор "СЕТАМ" Олександр Мамро в Facebook.

"СЕТАМ переміг "дракона", який хотів скасувати аукціон на 115 млн грн. Підкреслюю, СЕТАМ проводить аукціони виключно відповідно до нормам чинного законодавства, в тому числі Порядком реалізації арештованого майна. Тому спроби боржників вплинути на результат торгів залишаються безрезультатними", - написав Мамро.

Своєю чергою, власник інвестфонду U-Base Денис Шкіптан назвав рішення апеляційного суду ознакою того, що судова система України все ж здатна вирішувати спірні ситуації законно і захищати інтереси держави та інвесторів.

"По ходу судового процесу у першій інстанції відчувалося, що суд просто хотів чути тільки позивача (колишнього власника і боржника). Щодо мотивів такого суб'єктивного поведінки є певні підозри, але це завдання вже для антикорупційних та контролюючих органів", - додав Шкіптан.

Він також повідомив, що переможець аукціону ТОВ "ДК БЦ2" подав скаргу на суддю Пасько до Вищої ради правосуддя і розраховує на справедливе рішення, оскільки "правосуддя таких суддів - проблема для популяризації залучення інвестицій в Україну".