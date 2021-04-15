Північний апеляційний госпсуд підтвердив законність аукціону з продажу "Фалбі" інвестфондам
Північний апеляційний господарський суд визнав законним аукціон з продажу комплексу "Фалбі" та скасував незаконне рішення Господарського суду Києва.
Про це повідомив гендиректор "СЕТАМ" Олександр Мамро в Facebook.
"СЕТАМ переміг "дракона", який хотів скасувати аукціон на 115 млн грн. Підкреслюю, СЕТАМ проводить аукціони виключно відповідно до нормам чинного законодавства, в тому числі Порядком реалізації арештованого майна. Тому спроби боржників вплинути на результат торгів залишаються безрезультатними", - написав Мамро.
Своєю чергою, власник інвестфонду U-Base Денис Шкіптан назвав рішення апеляційного суду ознакою того, що судова система України все ж здатна вирішувати спірні ситуації законно і захищати інтереси держави та інвесторів.
"По ходу судового процесу у першій інстанції відчувалося, що суд просто хотів чути тільки позивача (колишнього власника і боржника). Щодо мотивів такого суб'єктивного поведінки є певні підозри, але це завдання вже для антикорупційних та контролюючих органів", - додав Шкіптан.
Він також повідомив, що переможець аукціону ТОВ "ДК БЦ2" подав скаргу на суддю Пасько до Вищої ради правосуддя і розраховує на справедливе рішення, оскільки "правосуддя таких суддів - проблема для популяризації залучення інвестицій в Україну".
Нагадаємо, що аукціон відбувся 4 червня 2020 року на державному майданчику електронних торгів "СЕТАМ". Комплекс "Фалбі" було виставлено на продаж як предмет іпотеки в рамках виконання судового рішення.
Стягувачем був JSC Ukreximbank, боржником - підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "ФАЛБІ". Компанія заборгувала банку близько 1 млрд грн і припинила виплати за кредитом з квітня 2014 року.
Переможцем публічного аукціону стало ТОВ "ДК БЦ2", засноване інвесткомпаніями Dragon Capital і U-Base. Сума угоди склала 115,45 млн грн. Проте 11 лютого 2021 року суддя Господарського суду Києва Микола Пасько своїм рішенням скасував результати торгів.