Северную Ирландию охватили массовые беспорядки: что там происходит

Что происходит

Беспорядки с насилием начались 29 марта в лоялистском районе Лондондерри во время протестов за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. Участие в беспорядках принимали банды, в которые входили даже 12-летние.

После того протесты и беспорядки начали проходить почти каждую ночь, в ряде городов Северной Ирландии. Насилие с применением брусчатки, фейерверков и "коктейлей Молотова" происходило в Белфасте, Каррикфергусе, Баллимене и Ньютаунаббе.

Однако в среду вечером беспорядки переросли в межрелигиозные столкновения из-за так называемой "стены мира" на западе Белфаста. Эта стена разделяет преимущественно протестантские лоялистские общины от преимущественно католических националистических общин, которые поддерживают идею единой Ирландии. Участники беспорядков сломали ворота стены, напали на полицейских, угнали автобус и сожгли его.

Фото: Северную Ирландию охватили массовые беспорядки (Getty Images)

При чем тут Brexit

Лидеры британских профсоюзов считают, что беспорядки связаны с сохранением напряженности среди лоялистов относительно границы с Ирландским морем. Напряженность возникла из-за соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).

Противоречия возникают вокруг и импорта товаров в Ирландию, который, по мнению юнионистов, наносит ущерб торговле и ставит под угрозу место Северной Ирландии в составе Великобритании.

Что еще могло спровоцировать беспорядки

В профсоюзах также считают, что "подливать масла в огонь" может решение правоохранителей не преследовать лидеров Республиканской партии за нарушение карантина во время похорон бывшего начальника разведки ИРА в прошлом году.

На похоронах присутствовало не менее 2 тысяч человек, среди которых была заместитель первого министра Ирландии. Нарушение карантина вызвало возмущение общественности, однако прокуратура пообещала, что преследований не будет. После этого полицию обвинили в двойных стандартах. Главу ирландской полиции призывали уйти в отставку, однако он отказался.