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В Северной Македонии ужесточили комендантский час

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 17:13
В Северной Македонии ужесточили комендантский час
Иллюстративное фото (freepik)

Запрет покидать дома будет действовать с 16:00 до 05:00

Власти Северной Македонии ужесточили ограничения на передвижение граждан, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом сообщает правительство страны в Twitter.

Так, со среды 8 апреля вступают в силу новые ограничения.

"Запрещается движение граждан на всей территории страны в будни с 16:00 до 05:00 и с 16:00 пятницы до 05:00 понедельника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане младше 18 лет могут выходить из дома в будни лишь с 13:00 до 15:00, а граждане старше 65 лет - с 10:00 до 12:00.

По последним данным в стране выявлено 555 больных коронавирусом, выздоровели 23 человека, скончались - 18.

Напомним, 22 марта в стране ввели комендантский час. До 8 апреля гражданам запрещено покидать свои дома с 12:00 до 06:00. Этот запрет исключает людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи и сопровождающих их людей.

Кроме того, президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса. Чрезвычайное положение в стране продлиться 30 дней.

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