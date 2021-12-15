В Северной Корее в возрасте 101 года умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу. В данный момент неизвестны причина и точная дата смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Чжу.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и был активистом за независимость КНДР. После прихода к власти своего брата он занимал несколько руководящих постов в Северной Корее. До 1973 года он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи.

Его брат Ким Ир Сен являлся основателем КНДР и руководил страной с 1948 до 1994 года.