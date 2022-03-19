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Северная Македония упразднила безвизовый режим для россиян

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 20:11
Северная Македония упразднила безвизовый режим для россиян Фото: Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи (twitter.com/Bujar_O)
Автор: Антон Федорцив

Правительство Северной Македонии восстановило для граждан РФ необходимость получения визы перед въездом в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт МИД.

Теперь македонские пограничники потребуют визы от россиян. Эта информация указана в соответствующем разделе сайта министерства иностранных дел.

Ранее граждане РФ могли путешествовать в Северную Македонию с загранпаспортом и приглашением или подтверждением туристической поездки. Обычно такой режим поездок македонские власти продолжали ежегодно 16 марта на новые 12 месяцев.

Перед Северной Македонией ограничения на въезд россиян ввела Эстония. Она перестала выдавать гражданам РФ туристические визы. Латвия и Чехия приостановили выдачу виз вообще.

Напомним, что Болгария решила отказаться от закупки газа из РФ.

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