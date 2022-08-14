ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Северная Корея выступила с серьезной критикой ООН: в чем причина

Новина українською →
Пхеньян, Воскресенье 14 августа 2022 03:21
Северная Корея выступила с серьезной критикой ООН: в чем причина Фото: Северная Корея выступила с серьезной критикой ООН (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

МИД Северной Кореи раскритиковало комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о его поддержке полной ликвидации ядерного оружия в КНДР, назвав такой призыв посягательством на суверенитет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское агентство KCNA.

Пхеньян назвал позицию ООН также такой, которая противоречит Уставу ООН. По мнению КНДР, генеральный секретарь ООН должен воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб его положению в качестве международного должностного лица.

Напомним, что в 2022 году Северная Корея испытала рекордное количество ракет, и официальные лица в Сеуле и Вашингтоне говорят, что, похоже, она готовится к испытанию ядерного оружия впервые с 2017 года на фоне зашедших в тупик переговоров по отказу от своего ядерного арсенала.

Ранее мы писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Северная Корея ООН
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей