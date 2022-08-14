Северная Корея выступила с серьезной критикой ООН: в чем причина

МИД Северной Кореи раскритиковало комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о его поддержке полной ликвидации ядерного оружия в КНДР, назвав такой призыв посягательством на суверенитет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское агентство KCNA .

Пхеньян назвал позицию ООН также такой, которая противоречит Уставу ООН. По мнению КНДР, генеральный секретарь ООН должен воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб его положению в качестве международного должностного лица.

Напомним, что в 2022 году Северная Корея испытала рекордное количество ракет, и официальные лица в Сеуле и Вашингтоне говорят, что, похоже, она готовится к испытанию ядерного оружия впервые с 2017 года на фоне зашедших в тупик переговоров по отказу от своего ядерного арсенала.