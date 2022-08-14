Северная Корея выступила с серьезной критикой ООН: в чем причина
МИД Северной Кореи раскритиковало комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о его поддержке полной ликвидации ядерного оружия в КНДР, назвав такой призыв посягательством на суверенитет страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское агентство KCNA.
Пхеньян назвал позицию ООН также такой, которая противоречит Уставу ООН. По мнению КНДР, генеральный секретарь ООН должен воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб его положению в качестве международного должностного лица.
Напомним, что в 2022 году Северная Корея испытала рекордное количество ракет, и официальные лица в Сеуле и Вашингтоне говорят, что, похоже, она готовится к испытанию ядерного оружия впервые с 2017 года на фоне зашедших в тупик переговоров по отказу от своего ядерного арсенала.
Ранее мы писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.
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