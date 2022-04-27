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Северная Корея намерена усилить свой ядерный арсенал, - Reuters

Баллистические ракеты Hwasong-17 (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал ускорить развитие ядерного арсенала своей страны, наблюдая за масштабным военным парадом, на котором демонстрировались межконтинентальные баллистические ракеты. Парад прошел в понедельник в честь 90-летия вооруженных сил Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Недавно Пхеньян активизировал испытания оружия и демонстрацию военной мощи, поскольку переговоры о денуклеаризации с Соединенными Штатами зашли в тупик, а к власти в Южной Корее пришла новая консервативная администрация.

Официальные лица США и Южной Кореи говорят, что есть признаки нового строительства на единственном известном полигоне ядерных испытаний в Северной Корее, который был официально закрыт с 2018 года. Это позволяет предположить, что Пхеньян готовится возобновить испытания ядерного оружия.

"Ядерные силы нашей республики должны быть полностью готовы к выполнению своей ответственной миссии, и в любой момент привести в действие свои уникальные средства сдерживания", — сказал Ким собравшимся. Он также подчеркнул, что основной задачей ядерных сил Северной Кореи является сдерживание, но их использование никогда не может быть ограничено одной единственной задачей.

На параде были представлены межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-17, а также гиперзвуковые и баллистические ракеты подводных лодок, перевозимые на грузовиках. Также в параде принимали участие танки, бронеавтомобили и другие единицы техники, тысячи солдат.

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Северная Корея