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На севере Украины войск РФ уже почти нет, на Донбассе идут бои, - сводка Генштаба

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что вражеские войска уже почти покинули северные области Украины, но оккупанты продолжают блокировать Харьков, а на Донбассе идут активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ по состоянию на окончания 38-х суток войны.

Российские оккупанты продолжают систематические ракетные и авиационные удары по украинским военным и гражданским объектам, при этом интенсивность нанесения ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия - снизилась.

"Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников", - говорится в сводке.

На Волынском направлении не отмечены существенные изменения в состоянии и положении подразделений вражеских войск.

На Полесском направлении оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию Беларуси. При отводе войск противник минирует пути выдвижения и отдельные населенные пункты.

На Сиверщине враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника проходят в направлении белорусских Гомельской и Могилевской областей. В составе колонн, кроме грузовых автомобилей, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника противника сосредотачивается на железнодорожных станциях и около ж/д путей, чтобы была возможность ее погрузить и вывести на территорию РФ.

Через Сумскую область идет вывод в РФ подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляется батальонно-тактической группой 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов.

"Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась. Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов", - рассказали в Генштабе.

На Донецком направлении противник продолжал огневое влияние на некоторые подразделения ВСУ и вел штурмовые действия на отдельных направлениях.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате Рубежного, Попасной, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе в Угледар и Марьинку. Все - без успеха.

"Силы обороны Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно освобождают оккупированные территории, нанося врагу существенные потери", - отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в зоне ООС украинские военные уничтожили 4 танка и 6 бронемашин врага. Также мы писали, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.

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