На севере Крыма произошел новый выброс сернистого газа

На севере аннексированного Крыма произошел новый выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан". Местные жители жалуются на неприятный запах в воздухе.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации Армянска Василий Телиженко.

По его словам, сегодня на заводе после длительного простоя запустили сернокислотное производство. Во время перевода системы в рабочий режим произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному загрязнению воздуха.

Телиженко отметил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимые нормы. Но на протяжении трех дней несколько раз в сутки будут делаться замеры.

Напомним, последний крупный выброс на "Крымском титане" был в начале сентябре 2018 года; тогда в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли школы и больницы.

Также сообщалось, что в результате выброса химикатов на материковую часть Украины выехали 59 человек, а на административной границе отравились несколько украинских пограничников. Кроме того, в Херсонской области в больницы обратились несколько десятков взрослых и детей.

Ситуация была нормализована к концу месяца.