На севере Италии сошла лавина: пять человек погибли, есть раненые

Пять туристов погибли на севере Италии, попав под лавину, вызванную обвалом ледника на горе Мармолада в Альпах. В результате происшествия ранены восемь человек, два человека получили серьезные травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

По данным спасательной службы Италии, количество раненых все еще остается предварительным. Сообщается, что лавина из снега, льда и камней сошла на туристическую тропу, которой двигались люди.

По сообщению местной спасательной службы, в момент схода лавины в группе было 15 туристов. Итальянские спасатели предполагают, что к схождению ледника и возникновению лавины привели аномально высокие температуры, которые фиксировались на севере Италии в последние дни.