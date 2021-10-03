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На севере Италии потерпел крушение самолет, есть жертвы

Автор: Валерия Полищук

На севере Италии потерпел крушение небольшой частный самолет. На его борту находились шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RaiNews24.

Инцидент произошел в городе Сан-Донато-Миланезе. Самолет вылетел из аэропорта Линате и направлялся на Сардинию.

Самолет рухнул на здание, которое находилось на ремонте. В результате происшествия никто не выжил.

На месте происшествия работают спасательный вертолет, скорая помощь, четыре машины скорой помощи, пожарная бригада, карабинеры, полиция и городская полиция.

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