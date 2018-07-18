На півночі Іраку сталася серія вибухів, є постраждалі

На півночі Іраку сталися три вибухи

У місті Кіркук на півночі Іраку сталася серія вибухів, в результаті постраждали вісім людей. Про це повідомляє портал Shafaaq News.

Як повідомляється, перший інцидент стався в центрі Кіркука, другий - біля траси, що веде в Багдад, третій - в районі Думейз.

Зазначено, що за попередніми даними, в результаті вибухів постраждали вісім осіб, двоє перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі Іраку стався самопідрив терориста-смертника на вантажівці, десятки загиблих. "Сильний вибух стався на овочевому ринку Туз-Хурмату.

Так, в результаті підриву терориста-смертника вантажівки в Іраку загинули не менше 20 осіб. Близько 40 людей отримали поранення в результаті вибуху вантажівки, близько ринку в північному іракському місті Туз-Хурмату, на південь від нафтового міста Кіркук.