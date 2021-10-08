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На севере Афганистана произошел взрыв в шиитской мечети. Десятки погибших

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Кундуз, Пятница 08 октября 2021 13:59
На севере Афганистана произошел взрыв в шиитской мечети. Десятки погибших Фото: взрыв произошел в мечети Сеид-Абад (twitter.com/mohammadkhawri)
Автор: Артем Горовенко

На севере Афганистана в крупном городе Кундуз произошел взрыв в шиитской мечети. На данный момент информация о количестве жертв от разных источников существенно разнится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на афганское новостное агентство Aamaj News

Сообщается, что мощный взрыв произошел в шиитской мечети Сеид-Абад. Взрыв прогремел при большом стечении людей на пятничную молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие бомбу внутри мечети.

Также сообщается, что по словам очевидцев, погибли около 100 человек, еще несколько десятков ранены. В то же время другие местные СМИ пишут о порядка 30 погибших и 70 раненых.

Кроме того, стало известно, что правящий "Талибан" уже возложил ответственность за теракт на "Исламское государство".

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Афганистан Теракт Взрыв
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