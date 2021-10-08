ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На півночі Афганістану стався вибух у шиїтській мечеті. Десятки загиблих

Новость на русском →
Кундуз, П'ятниця 08 жовтня 2021 13:59
На півночі Афганістану стався вибух у шиїтській мечеті. Десятки загиблих Фото: вибух стався в мечеті Сеїд-Абад (twitter.com/mohammadkhawri)
Автор: Артем Горовенко

На півночі Афганістану у великому місті Кундуз стався вибух у шиїтській мечеті. На даний момент інформація про кількість жертв від різних джерел істотно різниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на афганське новинне агентство Aamaj News

Повідомляється, що потужний вибух стався в шиїтській мечеті Сеїд-Абад. Вибух прогримів при великій присутності людей на п'ятничній молитві. За попередніми даними, терорист-смертник привів у дію бомбу всередині мечеті.

Також повідомляється, що за словами очевидців, загинули близько 100 осіб, ще кілька десятків поранені. У той же час інші місцеві ЗМІ пишуть про близько 30 загиблих і 70 поранених.

Крім того, стало відомо, що правлячий "Талібан" вже поклав відповідальність за теракт на "Ісламську державу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Теракт Вибух
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця