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На севера Ирака подорвали автомобиль, погибло 2 человека

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 15:42
На севера Ирака подорвали автомобиль, погибло 2 человека
Фото: последствия теракта в Ираке (twitter.com/IraqiSecurity)

Еще 13 человек получили ранения

Заместитель главы местного совета Нуреттин Каплан рассказал, что в районе Талль-Афара иракской провинции Мосул был совершен теракт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Каплан рассказал, что в Таль-Афаре был подорван автомобиль, который стоял припаркованным на обочине одной из дорог.

"Пока не известно, кто совершил теракт. В результате погибли два и ранения получили 13 человек", - заявил Каплан.

Также он добавил, что все раненные были доставлены в больницы Мосула. По его мнению, такие атаки являются попыткой нарушить стабильность в регионе.

Отметим, город Таль-Афар является последним городом в районе, который был захвачен боевиками "Исламского государства" и освобожден в 2017 году при поддержке коалиции США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ливии террористы-смертники напали на здание МИД. Правоохранители Ливии сообщили, что в результате нападения терористов-смертников на здание Министерства иностранных дел (МИД) в Триполи погибло не менее трех человек.

 

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