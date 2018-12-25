На півночі Іраку підірвали автомобіль, загинуло 2 людини

Ще 13 людей отримали поранення
Заступник голови місцевої ради Нуреттін Каплан розповів, що в районі Талль-Афару іракської провінції Мосул був здійснений теракт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.
Каплан розповів, що в Таль-Афарі був підірваний автомобіль, який стояв припаркованим на узбіччі однієї з доріг.
"Поки не відомо, хто вчинив теракт. В результаті загинули двоє і поранено 13 людей", - заявив Каплан.
Також він додав, що всі поранені були доставлені в лікарні Мосула. На його думку, такі атаки є спробою порушити стабільність в регіоні.
Відзначимо, місто Таль-Афар є останнім містом в районі, який був захоплений бойовиками "Ісламської держави" і звільнений в 2017 році за підтримки коаліції США.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Лівії терористи-смертники напали на будівлю МЗС. Правоохоронці Лівії повідомили, що в результаті нападу терористов-смертників на будівлю Міністерства закордонних справ (МЗС) у Тріполі загинуло не менше трьох осіб.