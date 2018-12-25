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На півночі Іраку підірвали автомобіль, загинуло 2 людини

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 15:42
На півночі Іраку підірвали автомобіль, загинуло 2 людини
Фото: наслідки теракту в Іраку (twitter.com/IraqiSecurity)

Ще 13 людей отримали поранення

Заступник голови місцевої ради Нуреттін Каплан розповів, що в районі Талль-Афару іракської провінції Мосул був здійснений теракт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Каплан розповів, що в Таль-Афарі був підірваний автомобіль, який стояв припаркованим на узбіччі однієї з доріг.

"Поки не відомо, хто вчинив теракт. В результаті загинули двоє і поранено 13 людей", - заявив Каплан.

Також він додав, що всі поранені були доставлені в лікарні Мосула. На його думку, такі атаки є спробою порушити стабільність в регіоні.

Відзначимо, місто Таль-Афар є останнім містом в районі, який був захоплений бойовиками "Ісламської держави" і звільнений в 2017 році за підтримки коаліції США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Лівії терористи-смертники напали на будівлю МЗС. Правоохоронці Лівії повідомили, що в результаті нападу терористов-смертників на будівлю Міністерства закордонних справ (МЗС) у Тріполі загинуло не менше трьох осіб.

 

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