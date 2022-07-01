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Из Севастополя вышел большой десантный корабль

Фото: из Севастополя вышел большой десантный корабль (Минобороны РФ)
Автор: Евгений Прокопенко

Из Севастополя в море вышел старый десантный корабль, который не покидал бухту с апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым Реалии.

1 июля после 13:00 из Севастополя вышел большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир".

Корабль отошел от места швартовки в Южной бухте и вышел за боновые ворота в Севастопольскую бухту.

В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них - БДК "Саратов" был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других - "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

Напомним, у берегов Болгарии в Черном море обезвредили морскую мину.

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Черное море