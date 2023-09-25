У Севастополі пролунав гучний вибух. У районі ЧФ РФ видно дим

"У Севастополі пролунав гучний вибух. У районі штабу ЧФ РФ видно дим. Можливо, це чергова димова завіса", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру".

При цьому так званий "голова" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що глухий звук, який зараз було чути в центрі міста, - це нібито "запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ флоту, здійснений за допомогою контрольованого підриву".

Оновлено. Як уточнює "Кримський вітер", в районі проспекту Перемоги в Севастополі, нібито, збили ракету і туди прямують автомобілі швидкої допомоги.

У Севастополі щось продовжує вибухати, місцеві нарахували вже три вибухи.

"Дим наш штабом ЧФ РФ став більш чорним, також поставлено димову завісу над Південною бухтою", - уточнює "Кримський вітер".

Удар по штабу ЧФ РФ

Нагадаємо, 22 вересня, у Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про "прильоти" по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, а також в інших частинах півострова. Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. Докладніше про цю атаку, під час якої було зруйновано штаб ЧФ РФ у Севастополі - читайте у матеріалі РБК-Україна.