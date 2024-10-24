У Сеулі над резиденцією президента вибухнула повітряна куля КНДР

Над Сеулом сьогодні, 24 жовтня, вибухнула повітряна куля КНДР, яка була наповнена сміттям. Частина вмісту впала на територію резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це сказано у заяві Служби безпеки президента (PSS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Сьогодні вранці північнокорейська повітряна куля, наповнена сміттям, вибухнула в повітрі, розкидавши вміст навколо президентського комплексу в Йонсані (район у Сеулі - ред.)", - розповіли у Службі безпеки президента.

Там уточнили, що стежать за ситуацією щодо координації з Об'єднаним комітетом начальників штабів.

Повітряна куля, зокрема, була наповнена листівками з критикою президента Південної Кореї та його дружини.