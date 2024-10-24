ua en ru
Чт, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сеулі над резиденцією президента вибухнула повітряна куля КНДР

Сеул, Четвер 24 жовтня 2024 20:53
UA EN RU
У Сеулі над резиденцією президента вибухнула повітряна куля КНДР Фото: Юн Сук Йоль, президент Південної Кореї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Над Сеулом сьогодні, 24 жовтня, вибухнула повітряна куля КНДР, яка була наповнена сміттям. Частина вмісту впала на територію резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це сказано у заяві Служби безпеки президента (PSS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Сьогодні вранці північнокорейська повітряна куля, наповнена сміттям, вибухнула в повітрі, розкидавши вміст навколо президентського комплексу в Йонсані (район у Сеулі - ред.)", - розповіли у Службі безпеки президента.

Там уточнили, що стежать за ситуацією щодо координації з Об'єднаним комітетом начальників штабів.

Повітряна куля, зокрема, була наповнена листівками з критикою президента Південної Кореї та його дружини.

Візит Дуди

Варто зауважити, що сьогодні, 24 жовтня, рано-вранці за місцевим часом відбулася зустріч між Юн Сок Йолем та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У ході спільної прес-конференції південнокорейський лідер запевнив, що його країна не буде не діяти і відповість на відправку північнокорейських солдатів на війну проти України.

Зокрема, він допустив військову допомогу українським захисникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Південна Корея Північна Корея Анджей Дуда
NEWS
Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що у ньому буде
Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що у ньому буде
DAILY
Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів