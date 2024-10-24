У Сеулі над резиденцією президента вибухнула повітряна куля КНДР
Над Сеулом сьогодні, 24 жовтня, вибухнула повітряна куля КНДР, яка була наповнена сміттям. Частина вмісту впала на територію резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.
Про це сказано у заяві Служби безпеки президента (PSS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
"Сьогодні вранці північнокорейська повітряна куля, наповнена сміттям, вибухнула в повітрі, розкидавши вміст навколо президентського комплексу в Йонсані (район у Сеулі - ред.)", - розповіли у Службі безпеки президента.
Там уточнили, що стежать за ситуацією щодо координації з Об'єднаним комітетом начальників штабів.
Повітряна куля, зокрема, була наповнена листівками з критикою президента Південної Кореї та його дружини.
Візит Дуди
Варто зауважити, що сьогодні, 24 жовтня, рано-вранці за місцевим часом відбулася зустріч між Юн Сок Йолем та президентом Польщі Анджеєм Дудою.
У ході спільної прес-конференції південнокорейський лідер запевнив, що його країна не буде не діяти і відповість на відправку північнокорейських солдатів на війну проти України.
Зокрема, він допустив військову допомогу українським захисникам.
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