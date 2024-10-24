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В Сеуле над резиденцией президента взорвался воздушный шар КНДР

Сеул, Четверг 24 октября 2024 20:53
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В Сеуле над резиденцией президента взорвался воздушный шар КНДР Фото: Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Над Сеулом сегодня, 24 октября, взорвался воздушный шар КНДР, который был наполнен мусором. Часть содержимого упала на территорию резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.

Об этом сказано в заявлении Службы безопасности президента (PSS), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Сегодня рано утром северокорейский воздушный шар, наполненный мусором, взорвался в воздухе, разбросав содержимое вокруг президентского комплекса в Йонсане (район в Сеуле - ред.)", - рассказали в Службе безопасности президента.

Там уточнили, что следят за ситуацией в координации с Объединенным комитетом начальников штабов.

Воздушный шар, в частности, был наполнен листовками с критикой президента Южной Кореи и его жены.

Визит Дуды

Стоит заметить, что сегодня, 24 октября, рано утром по местному времени состоялась встреча между Юн Сок Йолем и президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе совместной пресс-конференции южнокорейский лидер заверил, что его страна не будет бездействовать и ответит на отправку северокорейских солдат на войну против Украины.

В частности, он допустил военную помощь украинским защитникам.

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