Сеул побудує перший цивільний ядерний бункер: 14 днів захисту для 1000 людей

Сеул побудує до 2028 року перший ядерний бункер під багатоповерховим житловим комплексом. Він гарантуватиме двотижневий захист для 1020 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Korea Herald .

Міська влада Сеула та компанія Seoul Housing and Communities Corp. побудують підземне укриття, призначене для захисту від ядерних, біологічних або хімічних атак.

Бункер займатиме загальну площу 2147 квадратних метрів на третьому підземному поверсі комплексу з 16 житлових будинків. Він зможе одночасно вмістити до 1020 осіб.

Укриття обладнають системами вентиляції, зберігання води, водопостачання та каналізації, що дозволить мешканцям вижити до 14 днів у разі зовнішніх ядерних, біологічних або хімічних атак. Коли об'єкт не буде використовуватись в надзвичайних ситуаціях, він слугуватиме громадським фітнес-центром.

Ключовими факторами, що стоять за цим проектом, є ескалація військових загроз з боку Північної Кореї та нестабільність глобальної безпеки, включаючи тривалу війну між Росією та Україною.

"Оскільки сучасні загрози відрізняються від тих, що були в минулому, ми запускаємо цей проект, щоб розширити роль цивільних захисних укриттів. Ми сподіваємося, що це стане новим кроком на шляху до кращого захисту громадян та поліпшення системи безпеки Сеула", - заявив представник міської влади.