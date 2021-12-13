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Сеул готовий оголосити про припинення Корейської війни

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Сеул, Понеділок 13 грудня 2021 06:55
Сеул готовий оголосити про припинення Корейської війни Фото: Південна Корея готова оголосити про припинення Корейської війни (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Північна і Південна Корея, США і Китай в принципі домовилися оголосити про офіційне припинення Корейської війни. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що переговори ще не почалися через вимоги КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

У вересні Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, дала зрозуміти, що її країна може бути відкрита для переговорів, якщо США відмовляться від того, що вона назвала "ворожою політикою" проти них.

Мун Чже Ін сказав, що Північна Корея висунула цю вимогу як попередню умову для обговорення.

Він зазначив, що "через це ми не можемо сісти для обговорення або переговорів щодо декларації. Ми сподіваємося, що переговори будуть розпочаті".

BBC пише, що південнокорейський лідер зробив взаємодію з Північчю наріжним каменем свого президентства і раніше стверджував, що офіційна заява про закінчення війни спонукає Північ відмовитися від ядерної зброї.

Корейська війна, що тривала з 1950 по 1953 рік, закінчилася перемир'ям, а не мирним договором. Технічно Північна і Південна Корея з того часу перебувають у стані війни.

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