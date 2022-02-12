В сети заявили о "взрывах" в Донецке. Штаб ООС отреагировал

"Сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка. Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали", - заявили в штабе.

Командование ООС также отметило, что "взрывы" не могли произойти в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных, поскольку артиллерийские подразделения в районах отвода.

Что этому предшествовало

Вчера связанные с Россией страницы и каналы в соцсетях сообщили о якобы "обстрелах" в районе Донецка и "активном бое". Сегодня же в соцсетях и российских СМИ заявили о "взрыве" в Донецке.

Позже главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главаря пророссийских боевиков Дениса Пушилина заявила, что "взрыв" произошел на линии разграничения с украинской стороны.