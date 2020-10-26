В сети Sport Life начинается фитнес революция

Отныне в наибольшей фитнес сети Sport Life есть специальное предложение для украинцев - абонементы без долгих обязательств.
Гибкие абонементы - ожидаемая новость на которую все ждали.
Все желающие могут приобрести абонементы на 1, 3 или 12 месяцев.
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Здоровый образ жизни и спорт – укрепляют иммунитет, а это единственная защита от сезонных заболеваний и коронавируса.
Sport Life придерживается всех установленных правил и рекомендаций от МОЗ.
Спорт должен быть поляризован и доступным для каждого.
Ведь занятия спортом сохраняют отличную физическую форму, укрепляют иммунитет и улучшают самочувствие.