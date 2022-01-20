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В Краматорске продолжается строительство многопрофильной больницы

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Донбасс, Четверг 20 января 2022 13:02
В Краматорске продолжается строительство многопрофильной больницы Фото: как проходит строительство многопрофильной больницы в Краматорске (facebook.com/y.golyk)
Автор: Наталия Гурковская

В Краматорске Донецкой области продолжается активное строительство масштабной многопрофильной областной больницы, рассчитанной на оказание медпомощи 2,5 млн жителей восточного региона Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Юрия Голика.

Больница возводится по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". А начало реализации этого проекта положил лично глава государства во время рабочего визита в Донецкую область в июле прошлого года.

"Это медицинское учреждение не только повысит уровень здравоохранения в Донецкой области, но и обеспечит качественной высокоспециализированной медицинской помощью жителей близлежащих территорий Луганщины и Харьковщины. Больница будет рассчитана на оказание медпомощи 2,5 млн жителей восточного региона", - сообщал летом Офис президента.

Большинство видов медицинской помощи, которые планируют предоставлять в больнице, пока вообще не предоставляются на Донетчине и Луганщине или требуют значительного расширения. Это касается кардиохирургии (в частности детской), сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравмы.

На базе стационарных отделений разместятся клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета.

Стационарная помощь будет предоставляться в 19 отделениях в общей сложности на 600 коек. А вторая очередь строительства предполагает создание при больнице медгородка с жилым домом на 50 квартир для медперсонала, общежития на 100 мест для медиков и студентов и гостиницы на 100 мест для амбулаторных пациентов и посетителей.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году в Украине стартует реконструкция 48 областных многопрофильных клинических больниц (24 для взрослых, 24 для детей), а также 24 реабилитационных центров для ветеранов.

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