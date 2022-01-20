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У Краматорську триває будівництво багатопрофільної лікарні

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Донбас, Четвер 20 січня 2022 13:02
У Краматорську триває будівництво багатопрофільної лікарні Фото: як проходить будівництво багатопрофільної лікарні у Краматорську (facebook.com/y.golyk)
Автор: Наталія Гурковська

У Краматорську Донецької області триває активне будівництво масштабної багатопрофільної обласної лікарні, розрахованої на надання меддопомоги 2,5 млн мешканців східного регіону України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook Юрія Голика.

Лікарня зводиться за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". А початок реалізації цього проєкту поклав особисто глава держави під час робочого візиту на Донеччину у липні минулого року.

"Цей медичний заклад не лише підвищить рівень охорони здоров’я в Донецькій області, а й забезпечить якісною високоспеціалізованою медичною допомогою мешканців прилеглих територій Луганщини та Харківщини. Лікарня буде розрахована на надання меддопомоги 2,5 млн мешканців східного регіону", - повідомляв влітку Офіс президента.

Більшість видів медичної допомоги, які планують надавати в лікарні, поки взагалі не надаються на Донеччині та Луганщині або потребують значного розширення. Це стосується кардіохірургії (зокрема дитячої), судинної хірургії, гематології, проктології, торакальної хірургії, урології, політравми тощо.

На базі стаціонарних відділень розмістяться клінічні кафедри Донецького національного медичного університету.

Стаціонарна допомога надаватиметься у 19 відділеннях загалом на 600 ліжок. Друга черга будівництва передбачає створення при лікарні медмістечка з житловим будинком на 50 квартир для медперсоналу, гуртожитку на 100 місць для медиків та студентів і готелю на 100 місць для амбулаторних пацієнтів та відвідувачів.

Нагадаємо, у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року в Україні стартує реконструкція 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень (24 для дорослих, 24 для дітей), а також 24 реабілітаційних центрів для ветеранів.

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Велике будівництво
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