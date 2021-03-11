На объектах сети АЗС Glusco проходят обыски. Ее связывают с Медведчуком 

Сегодня, 11 марта, проводятся массовые обыски на сети автозаправочных станций Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
РБК-Украина обратилось за комментарием в Службу безопасности Украины. В пресс-службе не указали название сети, где проходят обыски, но уточнили, что раскрыли схему по теневой реализации топлива, а ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.
По данному факту начато уголовное производство за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью или служебным положением, а также за незаконное производство топлива.
Следствие отмечает, что организаторы схемы причастны к обороту и продаже некачественных нефтепродуктов. И уклонением от уплаты налогов нанесли государству ущерб в крупных размерах.
"В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - отметили в пресс-службе СБУ.
Детали дела обещают сообщить позже.
По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, масштабные обыски проходят на объектах Glusco по всей стране.
Отметим, в 2017 года швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева купила сеть Glusco. Однако, по данным СМИ, сеть контролируют структуры из окружения Виктора Медведчука.
Напомним, в феврале Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против Медведчука.
Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, под санкции попадает все имущество нардепа. Также под управление государства вернули так называемую "трубу Медведчука" - участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Ранее также стало известно, что Служба безопасности Украины допросила Медведчука по делу о его переговорах с помощником президента России Владимира Путина в 2014 году.