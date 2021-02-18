Сеть "Сильпо" покупает супермаркеты "Фуршет". Антимонопольный комитет дал разрешение

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на получение контроля ООО "СИЛЬПО-ФУД" (группа "Фоззи") над активами группы "Фуршет". Обе компании занимаются розничной торговлей по всей Украине.

АМКУ проанализировал деятельность сетей супермаркетов в пределах городов, где есть пересечение их деятельности, а именно в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком.

Во время рассмотрения заявления на концентрацию АМКУ было установлено, что:

совокупные доли участников на региональных рынках по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают 30%

товарные рынки в соответствующих территориальных пределах является весьма высоконкурентными;

участники концентрации испытывают конкуренцию со стороны других участников региональных рынков.

Во время рассмотрения заявления компании отказались от контроля над активами в населенных пунктах, на которых доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.

Учитывая приведенное, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение, отмечается в сообщении.