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Мережа "Сільпо" купує супермаркети "Фуршет". Антимонопольний комітет дав дозвіл

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 13:21
Мережа "Сільпо" купує супермаркети "Фуршет". Антимонопольний комітет дав дозвіл Фото: Фуршет (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на набуття контролю ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" (група "Фоззі") над активами групи "Фуршет". Обидві компанії здійснюють роздрібну торгівлю по всій Україні.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

АМКУ проаналізував діяльність учасників концентрації у межах міст, на яких є перетин їх діяльності, а саме у Вінниці, Івано-Франківську, Калуші, Кам’янському, Камʼянець-Подільському, Коростишеві, Малині, Нетішині, Нікополі, Обухові, Полтаві, Прилуках, Смілі, Трускавці, Умані, Хмельницькому, Черкасах, Ірпені, Києві, Кривому Розі та Кропивницькому.

Під час розгляду заяви на концентрацію АМКУ було встановлено, що:

  • сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають 30%
  • задіяні товарні ринки у відповідних територіальних межах є досить висококонкурентними;
  • учасники концентрації зазнають конкуренції з боку інших учасників задіяних регіональних ринків.

Під час розгляду заяви учасники концентрації відмовилися від набуття контролю над активами у населених пунктах, на яких частки були значними, а концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції.

Враховуючи наведене, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл, зазначається в повідомленні.

Мережа &quot;Сільпо&quot; купує супермаркети &quot;Фуршет&quot;. Антимонопольний комітет дав дозвіл

Нагадаємо, у січні у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що суд почав процедуру банкрутства підприємства "Рітейл Центр", яке володіє мережею "Фуршет".

"Фуршет" - один з найстаріших продуктових ритейлерів України, перший супермаркет був відкритий в 1998 році в Києві. До 2004 року "Фуршет" був найпопулярнішим супермаркетом в столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, шведська IKEA відкрила перший магазин в Києві 1 лютого 2021 року.

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